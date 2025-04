'Cha tôi người ở lại' tập 28: Nguyên giật mình khi thấy Đại định hôn An

"Ông anh bảnh đấy! Chuẩn bị đi tiệc ở đâu à?", Tuệ Minh hỏi. Ông Chính đáp: "Tôi đi làm thôi". Tuệ Minh rủ ông Chính đi ăn trưa với lý do mặc đẹp mà cứ loanh quanh ở công trường thì rất phí. Ban đầu ông Chính lấy lý do bận để từ chối nhưng cuối cùng vui vẻ đồng ý đi ăn cùng người tình trong mộng.

Ở diễn biến khác, Đại (Kiên Trần) đến nhà An, bày tỏ những mong muốn của bản thân khi hai người về chung nhà sau này. Đó là chìa khoá nhà sẽ có 2 chiếc và áo khoác của mình thi thoảng sẽ có cặp tóc của An bỏ quên trong túi. Đại tưởng tượng cuộc sống tương lai của họ sẽ có cơm ngày 3 bữa, trà nóng luôn ở trong bình. An tỏ ra bất ngờ vì Đại bỗng nhiên quá nghiêm túc. Cả cô và Nguyên (Trần Nghĩa) đứng gần đó đều giật mình khi thấy Đại định hôn An.

Chuyện gì đã xảy ra với Đại? Nguyên sẽ phản ứng ra sao trước cảnh trước mắt? Diễn biến tình cảm của Tuệ Minh và bố Chính thế nào? Diễn biến chi tiết tập 28 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.