Cha nghi phạm sát hại, phân xác người tình đau đớn kể lại sự việc

Cha của nghi phạm kể lại sự việc. Nguồn Nhịp Sống Việt

Chia sẻ trên Thanh Niên, UBND P.Nam Bình (TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng, Dũng từng là một con nghiện và từng là bộ đội nhưng đã bị cho ra khỏi ngành.

Nguồn tin này cho biết, nghi phạm Dũng từng giữ cấp bậc đại úy trong quân đội, nhưng do vi phạm (chưa rõ vi phạm - PV) nên đã bị cho ra khỏi ngành. Nghi phạm Dũng đã có vợ, nhưng cưới được một thời gian thì ly dị.

“Nghi phạm là người nghiện ma túy ở địa phương. Còn bình thường cũng không có gì, chưa vi phạm gì lớn ở địa phương cả”, một lãnh đạo P.Nam Bình nói với Thanh Niên.



Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Bên cạnh đó, sau khi xảy ra sự việc 1 ngày, một nhân viên giao hàng đến địa chỉ ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng để giao cho Phạm Văn Dũng. Người giao hàng vô cùng bất ngờ khi người nhận chính là đối tượng giết người, đang bị tạm giữ.