Cha mẹ thông minh và cha mẹ bình thường dạy dỗ con khác biệt như nào? Nhìn vào 9 điểm này mới thấy sự chênh lệch

5. Về cuộc sống

Nhận thức của trẻ về cuộc sống về cơ bản là do cha mẹ truyền lại, và sự kích thích của môi trường bên ngoài cũng không thể thiếu, nhưng cha mẹ lại chiếm một thành phần tương đối lớn. Các bậc cha mẹ bình thường nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc đua và người ta phải tiếp tục tiến về phía trước nếu không sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Cha mẹ thông minh tin rằng cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh, mà là một trải nghiệm lâu dài, phong phú, đầy màu sắc, và cuộc sống của trẻ em phải thật tuyệt vời.

6. Về so sánh

Trẻ muốn tiến bộ thì phải có so sánh, mấu chốt là so sánh với ai. Cha mẹ bình thường thích so sánh con mình với con người khác, cuối cùng họ luôn ghen tị với con người khác, nhưng lại cảm thấy tự ti vô hạn vì con mình không giỏi bằng "con người ta".

Cha mẹ thông minh thì khác, họ so sánh mình và con cái của hiện tại với quá khứ. Nếu hơn trước thì thành công, nếu lạc hậu thì sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi mạnh mẽ hơn.

7. Về giao tiếp