Cha mẹ nước ngoài nhận trẻ em Việt làm con nuôi đã tạo tiếng vang lớn

Tại hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi năm 2022 vừa diễn ra mới đây, lãnh đạo Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp cho biết, công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài được giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng thời hạn quy định và chất lượng thẩm định.