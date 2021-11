Cha mẹ là người đánh thức tố chất thiên tài của con

Your browser does not support the audio element.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài miễn bố mẹ chúng biết cách đánh thức khả năng tiềm ẩn đó. Với cuốn sách "33 bài thực hành theo phương pháp Shichida", tác giả Ko Shichida đã hướng dẫn bố mẹ những phương pháp hay cho hành trình cùng con phát triển các tố chất thiên tài trong lứa tuổi từ 0 đến 6.

Tầm quan trọng của việc giáo dục sớm cho trẻ

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng đa số chúng ta thường sử dụng tới 90% não trái và 10% não phải. Trong khi đó, tất cả các bậc thiên tài đều có điểm chung là khả năng sử dụng đồng đều cả hai bán cầu não. Não trái được biết đến là phần não của ngôn ngữ và logic, còn não phải ẩn chứa khả năng vô hạn, và đa chiều hơn.