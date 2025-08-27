Borussia Dortmund đã thay đổi quy trình sau khi cha của Jobe Bellingham gây ra một cảnh tượng hỗn loạn, sau khởi đầu đáng thất vọng của họ ở mùa giải Bundesliga mới. Cha mẹ của Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ Borussia Dortmund.

Dortmund khởi đầu mùa giải bằng trận hòa 3-3 trước St Pauli vào thứ Bảy tuần trước. Đội bóng của HLV Nico Kovac dẫn trước 3-1, sau đó để thủng lưới một quả phạt đền và một cầu thủ bị đuổi khỏi sân, khi St Pauli vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng trong bốn phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.

Joe Bellingham đã có màn ra mắt Bundesliga đầy khó khăn, khi anh bị Kovac thay ra sau hiệp một. Tiền vệ 19 tuổi này nối gót anh trai Jude Bellingham của mình, gia nhập Dortmund với mức giá 32 triệu bảng Anh từ Sunderland vào mùa hè này, nhưng màn ra mắt của anh đã không diễn ra như mong đợi.