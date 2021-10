Cha mẹ càng “nhẫn tâm” với ba việc này thì con của họ càng dễ thành công trong tương lai!

Đồng hành cùng con không có nghĩa là cha mẹ bao bọc con mình một cách thái quá. Nhiều gia đình vì nuông chiều con, nghĩ rằng nên bảo vệ con mọi lúc, mọi nơi mà không xem xét tình hình, không biết đúng sai đã trách người khác và bênh vực con cái, điều đó làm cho con cái có những suy nghĩ lệch lạc, sống ích kỷ và luôn cho mình là đúng, không biết lắng nghe và chia sẻ với người khác… Đó là thói quen không tốt, có khi dẫn đến những hậu quả không tốt về tâm lý của bé. Yêu thương con và khao khát dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con trẻ là ước vọng chính đáng. Nhưng để trẻ lớn lên có cuộc sống luôn hạnh phúc và thành công cha mẹ hãy học cách “nhẫn tâm” với trẻ ở 3 điểm này.

“Nhẫn tâm” để trẻ học cách tự lập

Trọng tâm duy nhất của những bậc cha mẹ này là giữ cho con được an toàn, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về tình cảm. Họ bị ám ảnh bởi sự an toàn của con mặc dù chúng vẫn trong môi trường tương đối an toàn. Sự bao bọc thái quá này khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt, phát triển không toàn diện. Vì vậy, cha mẹ phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển một cách thoải mái. Khi nuôi dạy trẻ, hãy nhớ đừng làm tất cả mọi thứ hộ con, nếu bạn muốn con mình bay cao bay xa, hãy để con đi con đường mà con nên đi.

Không một ai muốn con cái mình phải vấp ngã. Đôi khi, cái mong muốn trở nên hoàn hảo vô tình khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang thất bại khi làm cha mẹ. Nỗi sợ hãi đó dẫn đến việc cha mẹ cảm thấy mình cần phải đảm bảo cho con mình cũng không vấp ngã như cha mẹ của chúng. Tuy nhiên, trên thực tế, con bạn sẽ phải có lúc thất bại. Và không sao cả. Hãy để chúng trải qua những đau đớn đó và ngạc nhiên bởi sự trưởng thành của chúng. Vì vậy, nếu con của bạn không tham gia đội bóng đá như cha mẹ hy vọng thì cũng không sao, chúng hoàn toàn có thể tập luyện chăm chỉ bộ môn mình yêu thích và trở thành ngôi sao của trường.