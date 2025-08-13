Cha Eun Woo 'hớp hồn' người hâm mộ trong bộ quân phục

Bức ảnh Cha Eun Woo mặc quân phục được lan truyền rộng rãi

Theo thông tin chính thức, Lee Dongmin (tên thật của Cha Eun Woo) đã được bổ nhiệm làm Học viên Chỉ huy Đại đội, chịu trách nhiệm dẫn dắt một đại đội gồm khoảng 100 - 200 binh sĩ. Vị trí này đặt anh ở cấp bậc cao hơn các chỉ huy trung đội và tiểu đội trong hệ thống học viên quân sự, thể hiện sự tin tưởng lớn từ cấp trên. Phù hiệu màu xanh dương trên quân phục chính là biểu tượng cho cấp bậc và trọng trách mới này.

Cha Eun Woo trong bộ quân phục (Ảnh chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi thần thái và phong thái chững chạc của Cha Eun Woo. Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh hiện tại của anh vừa mạnh mẽ, vừa giữ nguyên nét điển trai vốn có, tạo nên sức hút khó cưỡng. So với thời điểm trước khi nhập ngũ, mỹ nam toát lên sự trưởng thành, kỷ luật và quyết đoán.

Hành trình quân ngũ của Cha Eun Woo vẫn đang tiếp diễn, nhưng với những gì anh đã thể hiện, công chúng càng thêm kỳ vọng vào một hình mẫu nghệ sĩ vừa tài năng, vừa bản lĩnh - tỏa sáng cả trong nghệ thuật lẫn trong quân ngũ.