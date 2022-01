Cha đẻ nhắn nhủ con gái Phi Nhung: 'Đừng như bố mẹ'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Lời dặn dò của cha đẻ Wendy.

Sau khi Phi Nhung qua đời, thông tin về người đàn ông được cho là chồng cũ cố ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Được biết, người đàn ông này tên P.T, sống và làm việc tại Mỹ, là chủ của nhiều tiệm sửa xe.

Trên trang cá nhân, người cũ của giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh Wendy và gia đình con gái. Mối quan hệ giữa cha đẻ con gái Phi Nhung và chàng rể cũng khá tốt đẹp.

"Các bạn thấy không? Cái hạnh phúc ấm áp ở đây không phải là tiền mà là tình thương. Mỗi lần mình qua đây, Tom (con rể Phi Nhung) cứ thấy mình đi ra tiệm ăn bít tết hoài nên Tom bảo 'ba đừng đi ăn ở ngoài tiệm mắc', xong Tom mới đi mua tại tiệm bán thịt bò, rồi về làm.