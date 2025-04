“Cha đẻ” ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình: Tưởng khó thành hit ai ngờ lan toả quốc dân, không xếp hạng bản thân với Trịnh Công Sơn

Sức mạnh mạng xã hội là vô cùng to lớn với bất cứ việc gì chứ nói chi là việc lan toả 1 bài nhạc. Với sức mạnh của mạng xã hội, lan toả tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần đùm bọc giúp đỡ sẻ chia nhau khi khó khăn, khi có ai cần cứu giúp… là vô cùng hiệu quả và ý nghĩa. Trong xu thế hiện tại, tôi là “một người chơi mới”, tôi chưa biết phải làm gì để tăng thêm sức hút cho âm nhạc của mình, tôi vẫn phải học hỏi từ những người em mỗi ngày để có thêm kinh nghiệm.

Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung có kho nhạc đồ sộ, từ nhạc trẻ chủ đề tình yêu, nhạc thiếu nhi, tình cảm gia đình cho đến hiện tại là nhạc yêu quê hương đất nước. Ở mỗi lĩnh vực anh đều để lại dấu ấn nhất định, ảnh hưởng sâu sắc đến khán giả như Nhật Ký Của Mẹ và hiện tại là Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Có bao giờ Nguyễn Văn Chung nghĩ mình sẽ trở thành một nhạc sĩ biểu tượng của âm nhạc Việt Nam đương đại như cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng?

Khi mới bắt đầu sáng tác, đó chỉ là thú vui. Khi mới bán được 2, 3 bài hát, đó là công việc. Nhưng khi viết được 20 bài hát, tôi đã quyết định chọn nó sự nghiệp của mình. Từ thời điểm đó, tôi có 1 ước mơ sẽ tạo nên 1 công trình âm nhạc của riêng mình với các mảng chủ đề khác nhau và phải có các thành tựu trong từng mảng chủ đề. Đó là ước mơ lớn nhất, là mục tiêu lớn nhất của tôi, là điều để tôi phấn đấu mỗi ngày. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ những nhạc sĩ đi trước, cả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lẫn những chú bác nhạc sĩ cây đa cây đề khác, nhưng tôi sẽ không giống với bất kỳ ai, tôi sẽ tạo nên con đường riêng và công trình riêng của mình.

Anh cảm thấy thế nào trước những so sánh tầm vóc âm nhạc Nguyễn Văn Chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Tầm vóc âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vô cùng to lớn và vĩ đại. Tôi thì vẫn đang cố gắng hàng ngày và con đường của tôi còn dài. Tôi luôn muốn cống hiến nhiều giá trị ý nghĩa hơn việc phải tự so sánh tầm vóc mình với tầm vóc người khác, tôi muốn những bài hát của mình sẽ lan toả những điều tốt đẹp, những suy nghĩ tích cực trong tâm hồn trẻ thơ, khơi dậy những khát khao cống hiến trong trái tim người trẻ, là sự sẻ chia xoa dịu nỗi lòng của những người lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Đối với tôi, điều đó giá trị hơn nhiều so với xếp hạng.

Trong năm nay, Việt Nam mình còn 1 Đại lễ rất lớn là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh có kế hoạch gì cho ngày lễ quan trọng này? Anh có kỳ vọng âm nhạc của mình sẽ tiếp tục gây tiếng vang như Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình hiện tại?

Năm nay là 1 năm đặc biệt với đất nước và cũng là 1 năm đầy may mắn bất ngờ với tôi. Tất nhiên tôi kỳ vọng âm nhạc của mình, những bài hát của mình sẽ sống mãi cùng những ngày Lễ lớn của đất nước. Có ai mà không mong muốn điều đó chứ!

Anh có biết ca khúc hiện đang cực kỳ viral qua chiến dịch “Hoà bình đẹp lắm”? Một câu cổ vũ thêm mọi người “đu trend” đến từ chính chủ.

Tôi có biết và vô cùng vinh dự khi bài hát của mình được chọn làm nhạc nền của chiến dịch ý nghĩa đó. "Hoà bình đẹp lắm! Chúng ta hãy lan toả điều đẹp đẽ ở VN này ra thế giới đi các bạn yêu!”

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!