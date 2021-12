Cha đánh con lớp 1 thâm tím vì học không tiến bộ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/12, Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa đề xuất UBND phường này xử phạt hành chính với một người đàn ông có hành vi bạo hành con ruột của mình.

Trước đó, Công an phường An Mỹ tiếp nhận thông tin cháu H.N.N. (7 tuổi), học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở TP Tam Kỳ, bị cha ruột là ông H.N.T. đánh, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.