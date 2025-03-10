Chả cá kho và giá hành xào mướp, hương vị đậm mùi quê

Tôi ngày trước ở phường 9, sau sáp nhập thì ở Bình Kiến, Tuy Hòa là quê ngoại của tôi. Ngày còn bé, ngoại vẫn thường nấu 2 món đặc trưng địa phương mà tôi thích mê trong mỗi bữa ăn, đó là chả cá kho cay và giá xào hành mướp.

Thuở trước, nhà ngoại tôi làm chả cá để ra chợ Tuy Hòa bán. Ngoại cẩn thận lựa những con cá tươi ngon nhất mang về rửa sạch, lột da, lóc xương sau đó chế biến thành chả cá. Chả cá có 2 loại là chả chiên và chả hấp. Tôi thích ăn loại chiên hơn vì màu vàng óng bắt mắt, miếng chả dai giòn, đẫm vị. Ngoại thường làm chả cá mỗi ngày để mang ra chợ bán cũng như để lại một hai bánh để nấu bữa ăn cho đám cháu.

Chả cá chiên trước khi ăn ngoại sẽ đem đi chiên sơ lại để dậy mùi, vị sẽ tươi giòn, ngọt nhẹ thơm mùi biển cả. Sau khi chiên sơ lại, ngoại để ra dĩa ráo dầu và nguội bớt rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngoại làm sẵn một chén gia vị: một ít ớt, tiêu, nước và rất ít bột ngọt, không thể thiếu sả để thơm nồng, trộn đều và đổ tất cả vào chảo cùng với chả cắt miếng. Món ăn được mang ra sẽ vừa có vị cay nồng của ớt tỏi, chả cá thơm giòn ngọt ăn với cơm trắng thực sự là mỹ vị.

Món xào thường được ăn kèm là giá xào hành mướp. Nguyên liệu chính là giá và mướp. Mướp đã gọt vỏ rửa sạch cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào chảo thêm ít dầu rồi đảo liền tay. Mướp vừa chín tới thì cho giá hẹ cũng đã được rửa sạch, nhặt bỏ rễ, cắt thành từng đoạn ngắn vào xào chung. Sau khi xào vài phút nêm nếm gia vị vừa ăn, mướp thơm ngon cùng với giá giòn ngọt, chỉ cần xào một chút là nước từ mướp và giá đã ra, đủ để thành nước chan để bữa ăn không bị khô. Hành lá ngắt thành từng đoạn trang trí tô đồ xào.

Món ăn do tác giả chụp trong bữa cơm của ngoại

Ngoại hay nói, thường ăn chả cá với đồ xào hơn là canh, đồ xào cũng có nước để chan nhưng nó vẫn có thể ăn chung cùng lúc với chả cá mà không mất đi vị, không như chan canh vào có thể nước canh làm giảm đi vị ngon của chả cá. Đặc biệt không thể thiếu là chén mắm ớt tỏi cay xè, đặc trưng thức chấm không thể thiếu được của người dân miền Trung. Qua thời gian, càng lớn tuổi, ngoại không tự làm chả cá như trước. Mỗi khi tôi về quê, ngoại lại ra chợ Tuy Hòa mua chả cá về nấu. Chả cá mua sẵn vẫn thơm ngon dẫu không bằng chả cá ngoại làm. Bữa cơm thật ngon với chả cá kho cay, giòn và đồ xào thơm phức chấm nước mắm tỏi ớt. Những hương vị đậm mùi quê mà mỗi khi đi xa tôi vẫn luôn nhớ về...