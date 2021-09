Cha bị con đánh tử vong vì... đi vệ sinh lại rửa tay trong thùng nước

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong (39 tuổi; ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 22/9, Phong đi nhậu say về nhà. Khi mở cửa vào bên trong, Phong chợt nhớ cha ruột là ông Lê Văn Th. (SN 1953 ) trước đó đi tiểu trong nhà vệ sinh, trước khi ra ngoài ông thò tay rửa ở thùng nước mà không múc nước ra ngoải để rửa.



Cằn nhằn cha gần 5 phút, sau đó Phong bực tức cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu người cha khiến nạn nhân bị chấn thương nặng.



Đánh xong, đối tượng bỏ mặc người cha đang chấn thương nặng, vào giường nằm ngủ. Hơn 1 giờ sau, con ruột của Phong phát hiện ông nội bị chảy nhiều máu nên nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện nhưng ông đã tử vong sau đó.



Báo Công An cho biết, Phong thường xuyên nhậu say và nhiều lần lớn tiếng với cha ruột của mình.



Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An làm rõ, xử lý theo pháp luật.