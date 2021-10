CGV lần đầu ra mắt livestream thu hút hàng triệu tín đồ mê phim cùng hàng ngàn quà tặng đặc biệt

Ngoài ra sự an toàn phòng chống dịch Covid-19 luôn được đảm bảo trong quá trình ghi hình, CGV luôn tuân thủ các tiêu chí quy định hiện hành để đảm bảo an toàn cho các thành viên xuyên suốt quá trình livestream.

Từ tháng 1/2021, CGV cho ra mắt series dài tập về tarot, phát sóng trực tiếp trên Youtube chính thức của CGV Cinemas Vietnam vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Tiếp nối thành công của series từ giữa tháng 5/2021, CGV tiếp tục thực hiện series về trang trí, Diy (Do it yourself) và review ẩm thực. Các nội dung này nhận được phản hồi vô cùng tích cực và thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem mỗi tập.

Vũ Liên