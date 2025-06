CEO Telegram để lại 17 tỷ USD cho 106 người con

Gần đây, Durov thu hút sự chú ý khi bị bắt tại Pháp hồi tháng 8/2024. Ông bị buộc tội tiếp tay cho một số tội ác diễn ra trên Telegram. Tỷ phú được trả tự do 4 ngày sau khi bị bắt do nộp 5 triệu EUR bảo lãnh và bị yêu cầu không được rời khỏi Pháp. Theo New York Times, nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

(Theo Parade)