CEO Nguyễn Tử Quảng: Hacker 'nằm vùng' 3 năm trong hệ thống Vietnam Airlines

Không chỉ dừng lại ở cảnh báo, ông Nguyễn Tử Quảng cho hay: “Nên thành lập Liên minh An ninh điểm cuối, do Bộ Công an và các hiệp hội công nghệ chủ trì, với sự tham gia của doanh nghiệp bảo mật, tổ chức nghiên cứu và các đơn vị sử dụng lớn".

Liên minh này sẽ giúp thiết lập tiêu chuẩn bảo vệ điểm cuối áp dụng toàn quốc. Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm bảo mật nội địa. Kết nối mạng lưới cảnh báo sớm quốc tế. Hướng đến xuất khẩu phần mềm an ninh mạng như vũ khí công nghệ cao.

Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định: “Nếu có hệ thống chuẩn hóa, Việt Nam hoàn toàn có thể cung cấp phần mềm giám sát an ninh cho các nước đang phát triển, tổ chức xuyên biên giới, và từng bước xây dựng thương hiệu an ninh mạng Made in Vietnam”.

Ông cũng ví cuộc chiến an ninh mạng hiện đại như một “cuộc chiến tầng trên”, nơi các drone hay đạn pháo chỉ là công cụ cuối cùng. “Các cuộc chiến trên thế giới hiện nay không chỉ tấn công bằng vũ khí, phần lớn thông tin tình báo và kế hoạch tác chiến đều đến từ chiến trường số. Việt Nam phải chuấn bị cho vấn đề này. Chúng ta không chỉ cần phòng thủ, mà còn có thể xuất khẩu công nghệ an ninh mạng như một vũ khí chiến lược. Việt Nam đủ lực lượng để đảm bảo an toàn hệ thống, và tiến tới cung cấp dịch vụ ra thế giới” ông Quảng nói.

Ông Nguyễn Tử Quảng chia sẻ rằng, chúng ta không chỉ là tăng cường cảnh giác, mà còn phải xây dựng năng lực phòng thủ thực chất, ngay từ cấp độ thấp nhất của hệ thống điểm cuối. Nếu không ngăn chặn được lỗ hổng này, mọi nỗ lực đầu tư vào tường lửa hay bảo mật mạng lưới trung tâm cũng chỉ là chắp vá tạm thời. An ninh điểm cuối là nền móng của cả hệ thống. Nếu không khóa được cánh cửa đầu tiên, thì lâu đài số quốc gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.