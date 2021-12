CEO lương hưu cao nhất Việt Nam: Bạn tôi người thành tỷ phú, người tội nhân

(Dân trí) - Là doanh nhân Việt Nam thế hệ đầu tiên sau Đổi Mới, Phạm Phú Ngọc Trai nói, bạn bè ông thành công lắm, nhưng thất bại cũng nhiều; có những người trở thành tỷ phú, nhưng cũng có người trở thành tội nhân; vinh quang và vực thẳm đôi khi chỉ cách nhau trong chớp mắt. Riêng ông, ông chọn nuôi giấc mơ thay đổi vị thế Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu, với lời thề "phải làm một công dân tốt, trước khi làm một lãnh đạo giỏi", hành động vì "màu cờ sắc áo".

Phạm Phú Ngọc Trai là người Việt đầu tiên trở thành Tổng Giám đốc (TGĐ) khu vực của một Tập đoàn đa quốc gia. Trong 18 năm làm việc cho PepsiCo, ông đã đưa Pepsi Việt Nam từ một thị trường tiềm năng nhưng nhỏ bé 4 lần đạt giải thưởng DMK danh giá nhất của tập đoàn.

Tô Lan Hương: Khi viết chân dung về thế hệ doanh nhân Việt Nam đầu tiên những năm đầu sau Đổi Mới, nhiều người nói với tôi rằng, tôi nhất định phải gặp ông - doanh nhân người Việt đầu tiên trở thành TGĐ khu vực của một tập đoàn đa quốc gia. Vào giai đoạn mà kinh tế thị trường còn là một khái niệm mới mẻ và xa lạ với hầu hết người Việt Nam, con đường nào đưa ông trở thành lãnh đạo khu vực của một tập đoàn đa quốc gia?

Phạm Phú Ngọc Trai: Trước khi làm việc cho PepsiCo, tôi là Giám đốc của FoodexCo (sở hữu Công ty nước giải khát Tribeco - Công ty 100% vốn Nhà nước). Thời tôi làm Giám đốc Foodexco, không phải là chúng tôi không đạt được những thành công về doanh số, lợi nhuận, nhưng khi sang thăm Singapore vào cuối những năm 1980, tôi mới hiểu rằng khoảng cách giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế xa vời vợi. Dù đã mở cửa, doanh nghiệp Nhà nước như chúng tôi vẫn chịu sự hạn chế và ràng buộc bởi cơ chế, chính sách, bởi chất lượng nguồn nhân lực, bởi công nghệ sản xuất, trong khi những tập đoàn nước giải khát hàng đầu trên thế giới khi ấy là Coca-cola, PepsiCola có bề dày cả trăm năm lịch sử và xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Doanh nghiệp nước giải khát trong nước như tôi phải làm thế nào và mất bao lâu mới đuổi kịp được họ?

Năm 1987 chúng ta đã có Luật Đầu tư nước ngoài. Nhưng Luật Công ty (tư nhân) còn chưa ra đời. Sau chuyến đi Singapore, tôi về nghiên cứu rất kỹ Luật Đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, nếu muốn học theo họ, đuổi kịp họ và thoát khỏi những bó buộc trong môi trường kinh doanh còn sơ khai ở Việt Nam thì cách nhanh nhất là phải hợp tác với nước ngoài. Khi đó, chúng tôi sẽ có quyền chủ động quyết định và không bị chi phối quá nhiều bởi cơ chế Nhà nước.

Năm 1991, Tribeco (cùng với SJC và SaigonCoop) trở thành công ty Việt Nam đầu tiên liên doanh với một công ty nước ngoài khi chính thức hợp tác với Macondary Company Inc của Singapore, trở thành Công ty nước Giải khát Quốc tế IBC (International Beverages Company). Tôi đại diện cho phần vốn Nhà nước trong liên doanh này. Lúc ký hợp tác liên doanh đó, chúng ta không có tiền đâu, vốn đóng góp để quy đổi ra cổ phần chỉ có đất. Chúng tôi xây dựng nhà máy ở Hóc Môn. Khi liên doanh IBC được thành lập, ông Lý Quang Diệu đã sang Việt Nam thăm nhà máy của chúng tôi. Những sản phẩm đầu tiên của chúng tôi mang nhãn hiệu Schweppes (Anh Quốc) được sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Nhưng phải đến năm 1994, sau khi Mỹ chính thức xóa bỏ cấm vận với Việt Nam thì PepsiCo mới có thể vào thị trường Việt Nam, gia nhập liên doanh này. Tôi vẫn nhớ, ngày 3/2/1994, tôi và những người bạn doanh nhân của mình cùng ngồi tại khách sạn 5 sao duy nhất ở Sài Gòn lúc đó, nghe TT Bill Clinton tuyên bố xóa bỏ cấm vận. Để đón chờ sự kiện đó, chúng tôi đã bắt đầu đàm phán với Tập đoàn Pepsi từ trước và chính thức mời họ tham gia liên doanh ba bên gồm Việt Nam, Macondary Company Inc và PepsiCo. Cũng trong ngày Mỹ xóa bỏ cấm vận, một can "nước cốt" đầu tiên đã được đối tác của chúng tôi ở Thái Lan chuyển bằng máy bay từ Bangkok đến TPHCM, đưa tới nhà máy tại Hóc Môn, để sản xuất những chai nước giải khát Pepsicola đầu tiên tại Việt Nam. Chúng được phát miễn phí cho các hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất và người dân quanh khu vực Nhà hát Thành phố. Đó cũng là mặt hàng đầu tiên của một công ty Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam, do công nhân Việt Nam làm ra, sau nhiều năm bao vây và cấm vận. Với tôi, đó là một giấc mơ thành sự thật...

Sau này, Việt Nam rút khỏi liên doanh. Còn tôi thì rời khỏi Nhà nước, trở thành lãnh đạo của PepsiCo Đông Dương.

Tô Lan Hương: Nếu đã muốn độc lập, sao anh không dứt khoát rời bỏ Nhà nước tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình mà lại chọn đi "làm thuê" cho nước ngoài?

Phạm Phú Ngọc Trai: Có rất nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi luôn có khát vọng độc lập và khát vọng của người làm chủ doanh nghiệp. Nhưng thú thật, lúc đó hành lang pháp lý để đảm bảo cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động vẫn còn rất yếu và vẫn tồn tại rất nhiều rủi ro. Bạn bè tôi thời ấy người thành công nhiều, nhưng người thất bại cũng không ít. Có đôi khi, ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm chỉ cách nhau một nửa bước chân. Có những người trở thành tỷ phú, cũng có người trở thành tội nhân.

Tôi đã từng chứng kiến những người đi làm doanh nghiệp rồi trở thành Anh hùng Lao động Thời kỳ Đổi mới, được tôn vinh vì những cống hiến của mình. Nhưng tôi cũng chứng kiến những người khác, dù cách làm gần như tương tự, con đường gần như tương tự, chỉ là đi quá sớm, mà không chỉ mất sự nghiệp, mất tài sản, mà đôi khi mất cả danh dự và mạng sống. Đó là cái giá phải trả khi đi làm kinh tế thời kỳ Đổi Mới. Có lẽ tôi là người có tính cách an toàn, nên tôi không lựa chọn những con đường có quá nhiều rủi ro. Tôi không nghĩ bạn bè tôi sai, chỉ là với tôi, việc quản trị rủi ro vô cùng quan trọng.

Nhưng còn một lý do thứ hai nữa, là mục tiêu của tôi và họ khác nhau. Có những người đi làm doanh nhân để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng hoài bão của tôi có thể hơi khác một chút: Tôi muốn tìm đường ra cho doanh nghiệp của mình, tạo ra những thay đổi về mô hình doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp mình nhanh chóng đến gần hơn với khái niệm "kinh tế thị trường" theo cách đúng nhất, đầy đủ nhất và trở thành một bộ phận thực sự của nó theo một cách chuyên nghiệp nhất.