CEO Intel gửi tâm thư sau khi bị Tổng thống Trump đòi sa thải

Theo DigiTimes, trong thư, ông Lip-Bu Tan khẳng định luôn tuân thủ “tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất” và cho biết Intel đang phối hợp với Chính phủ Mỹ để xử lý các thông tin “sai lệch”.

Hồ sơ doanh nghiệp công bố đầu năm cho thấy ông Tan kiểm soát hơn 40 công ty tại Trung Quốc và nắm cổ phần thiểu số tại hơn 600 doanh nghiệp khác thông qua các quỹ đầu tư do ông sở hữu hoặc quản lý, tổng giá trị ít nhất 200 triệu USD.

Một số công ty trong số này cung ứng hoặc hợp đồng với quân đội Trung Quốc và nhiều khoản đầu tư được đồng sở hữu với doanh nghiệp nhà nước hoặc quỹ do chính quyền địa phương hậu thuẫn.