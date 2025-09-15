CEO FPT: 'Muốn đi xa, doanh nghiệp Việt phải đi cùng nhau'

Ông dẫn chứng từ chính thực tiễn tại FPT và các khách hàng đối tác, rằng những doanh nghiệp mạnh không phải là những đơn vị làm mọi thứ, mà là những đơn vị biết chia sẻ năng lực – từ công nghệ, dữ liệu, quản trị, đến thị trường. Việc hình thành các liên minh sản xuất – tiêu thụ, các mạng lưới chia sẻ công nghệ dùng chung, sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn phải “làm lại từ đầu” mỗi lần chuyển đổi. “Ngay cả những sản phẩm tưởng như rất đặc thù như thiết bị bay không người lái, hay hệ thống phân tích dữ liệu y tế, cũng không thể do một doanh nghiệp đơn lẻ tạo ra. Chúng ta cần liên kết, cần chia sẻ, và cần tin tưởng nhau để đi xa. Khi cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái, chúng ta không chỉ mạnh hơn mà còn an toàn hơn”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về yếu tố con người , Tổng giám đốc FPT cho rằng “đây là mạch dẫn quyết định thành bại của đổi mới sáng tạo”. Việt Nam đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng về nguồn nhân lực biết vận hành công nghệ. Không phải thiếu người, mà là thiếu người biết làm việc với dữ liệu, với AI, với hệ thống quản trị số. Nguồn nhân lực mà không được trang bị kỹ năng số sẽ biến công nghệ thành gánh nặng chứ không phải lợi thế.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Văn Khoa kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo nội bộ, liên kết với các viện – trường để xây dựng chương trình sát thực tế, đồng thời đề nghị Chính phủ có chính sách rõ ràng, dễ tiếp cận để hỗ trợ đào tạo nhân lực số cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ – vốn chiếm tới hơn 90% số lượng doanh nghiệp cả nước.