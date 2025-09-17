CEO Đồng Hồ Hải Triều: 'Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu!'

Tại Việt Nam, thị trường đồng hồ đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Song song với đó là nỗi lo ngại về hàng giả, bảo hành thiếu minh bạch và dịch vụ sau bán sơ sài. Người tiêu dùng thường rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” khi đồng hồ hỏng hóc mà không biết tin tưởng vào đâu.

Trong bức tranh ấy, tuyên bố “Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu” của ông Đặng Thanh Hải - CEO chuỗi bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều đã trở thành một điểm nhấn khác biệt, cho thấy cách tiếp cận mới mẻ trong việc kiến tạo giá trị thương hiệu dựa trên sự tử tế và trách nhiệm xã hội.﻿

Chia sẻ với báo giới, ông Hải nhấn mạnh: "Nhiều người nghĩ rằng bán được sản phẩm cho khách là hoàn thành nhiệm vụ. Với Hải Triều, đó chỉ là điểm khởi đầu. Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu, gồm: Cam kết bảo vệ, đồng hành và tạo sự an tâm lâu dài cho khách hàng".

Để hiện thực hóa cam kết này, Hải Triều đã đầu tư một trung tâm bảo hành đồng hồ với dàn máy Thuỵ Sỹ trị giá hàng tỷ đồng - vốn chỉ thường thấy tại các trung tâm dịch vụ quốc tế. Xây dựng các chính sách bảo hành với nhiều chế độ vượt hãng. Bên cạnh đó, hệ thống “Happy Call” - gọi điện chăm sóc khách hàng sau mua đã trở thành cầu nối để lắng nghe, giải quyết và duy trì mối quan hệ cá nhân hóa.

Tất cả những điều này tạo nên sự khác biệt mang tính chiến lược. Khi khách hàng cảm nhận được Hải Triều đứng về phía họ cả sau khi giao dịch kết thúc, sự trung thành không còn là lựa chọn, mà là hệ quả tự nhiên. Cụ thể:

1. Bảo hành vượt chính sách hãng đến 5 năm

Thời gian bảo hành tiêu chuẩn trong ngành đồng hồ thường từ 1-2 năm theo quy định hãng. Đồng Hồ Hải Triều nâng con số ấy lên lên tới 5 năm, kèm chính sách độc quyền Hải Triều RED GUARANTEE, bao gồm đánh bóng miễn phí 4 năm, ưu tiên bảo dưỡng tại trung tâm bảo hành, giao nhận tại nhà và cập nhật tiến độ sửa chữa qua điện thoại.

Quyết định mở rộng thời gian bảo hành thể hiện cách tiếp cận khác biệt của Đồng Hồ Hải Triều so với tiêu chuẩn thường. Chính sách này nhằm tăng cường sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, mà không lo bị bỏ rơi sau ngày thanh toán.