CEO Đồng Hồ Hải Triều: 'Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu!'

Tại Việt Nam, thị trường đồng hồ đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Song song với đó là nỗi lo ngại về hàng giả, bảo hành thiếu minh bạch và dịch vụ sau bán sơ sài. Người tiêu dùng thường rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” khi đồng hồ hỏng hóc mà không biết tin tưởng vào đâu.
Trong bức tranh ấy, tuyên bố “Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu” của ông Đặng Thanh Hải - CEO chuỗi bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều đã trở thành một điểm nhấn khác biệt, cho thấy cách tiếp cận mới mẻ trong việc kiến tạo giá trị thương hiệu dựa trên sự tử tế và trách nhiệm xã hội.
Chia sẻ với báo giới, ông Hải nhấn mạnh: "Nhiều người nghĩ rằng bán được sản phẩm cho khách là hoàn thành nhiệm vụ. Với Hải Triều, đó chỉ là điểm khởi đầu. Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu, gồm: Cam kết bảo vệ, đồng hành và tạo sự an tâm lâu dài cho khách hàng".
Để hiện thực hóa cam kết này, Hải Triều đã đầu tư một trung tâm bảo hành đồng hồ với dàn máy Thuỵ Sỹ trị giá hàng tỷ đồng - vốn chỉ thường thấy tại các trung tâm dịch vụ quốc tế. Xây dựng các chính sách bảo hành với nhiều chế độ vượt hãng. Bên cạnh đó, hệ thống “Happy Call” - gọi điện chăm sóc khách hàng sau mua đã trở thành cầu nối để lắng nghe, giải quyết và duy trì mối quan hệ cá nhân hóa.
Tất cả những điều này tạo nên sự khác biệt mang tính chiến lược. Khi khách hàng cảm nhận được Hải Triều đứng về phía họ cả sau khi giao dịch kết thúc, sự trung thành không còn là lựa chọn, mà là hệ quả tự nhiên. Cụ thể:
1. Bảo hành vượt chính sách hãng đến 5 năm
Thời gian bảo hành tiêu chuẩn trong ngành đồng hồ thường từ 1-2 năm theo quy định hãng. Đồng Hồ Hải Triều nâng con số ấy lên lên tới 5 năm, kèm chính sách độc quyền Hải Triều RED GUARANTEE, bao gồm đánh bóng miễn phí 4 năm, ưu tiên bảo dưỡng tại trung tâm bảo hành, giao nhận tại nhà và cập nhật tiến độ sửa chữa qua điện thoại.
Quyết định mở rộng thời gian bảo hành thể hiện cách tiếp cận khác biệt của Đồng Hồ Hải Triều so với tiêu chuẩn thường. Chính sách này nhằm tăng cường sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, mà không lo bị bỏ rơi sau ngày thanh toán.
Chia sẻ về quyết định này, ông Hải cho biết: "Việc cam kết bảo hành 5 năm phản ánh sự tự tin của chúng tôi vào chất lượng sản phẩm và khả năng cung cấp dịch vụ hậu mãi".
Hải Triều cũng đặc biệt dùng mã định danh IMEI để đảm bảo đồng hồ chính hãng đến tay khách hàng.
2. Happy Call - Khép lại khoảng trống sau bán hàng
Ở phần lớn thị trường bán lẻ, sau khi giao dịch hoàn tất, mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp thường mờ nhạt dần. Đây là “khoảng trống niềm tin” - khi khách hàng gặp sự cố nhưng không biết liên hệ thế nào, hoặc cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe.
Đồng Hồ Hải Triều chủ động lấp đầy nỗi lo này này bằng Happy Call - Cuộc gọi chăm sóc khách hàng sau mua. Thay vì coi đó là thủ tục, đội ngũ nhân viên xem đây là cơ hội để:
● Tiếp nhận phản hồi chân thực về sản phẩm và dịch vụ.
● Giải quyết triệt để những khúc mắc tồn đọng.
● Theo dõi tình trạng đến khi vấn đề được xử lý hoàn tất.
Xã hội đang đề cao trải nghiệm khách hàng như thước đo trung thành, việc Hải Triều duy trì đối thoại sau bán chính là bước đi mang tính nhân văn. Nó khẳng định giao dịch không phải kết thúc, mà chỉ là mở đầu cho một mối quan hệ đồng hành dài lâu.
"Tôi khá bất ngờ, Hải Triều gọi cho tôi để hỏi về trải nghiệm khi mua và cả khi sử dụng sản phẩm, thậm chí còn chỉ cách bảo quản sao cho tốt trong mùa mưa liên tục mấy ngày nay. Hèn chi bạn cứ bảo mua đồng hồ tại Hải Triều ổn lắm, chắc là vì điều này rồi". - Anh Văn Mạnh (khách hàng của Hải Triều) chia sẻ.
Từ những trải nghiệm chân thực như vậy, không khó hiểu khi Hải Triều chinh phục được lòng tin của khách hàng. Số liệu thực tế cho thấy, hơn 80% khách hàng thể hiện mức độ hài lòng cao khi nhận được sự chăm sóc của Happy Call.
3. Trung tâm bảo dưỡng đồng hồ đạt chuẩn Thuỵ Sỹ
Việc bảo dưỡng đồng hồ chính hãng tại Việt Nam từ lâu gặp nhiều khó khăn. Khách hàng thường phải gửi sản phẩm ra nước ngoài với chi phí cao và thời gian chờ đợi kéo dài.
Để giải quyết triệt để, từ năm 2021, Hải Triều đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng trung tâm bảo dưỡng đồng hồ đạt chuẩn Thuỵ Sỹ ngay tại Việt Nam. Trung tâm này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo không vẽ bệnh, không chèo kéo; Giá sửa chữa minh bạch, công khai; Đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm gần 40 năm,...
Trung tâm này đã trở thành một điểm tựa chắc chắn, thể hiện rõ nét thông điệp “Quyền Được An Tâm” mà Hải Triều đang theo đuổi.
Hải Triều không chỉ bán đồng hồ, họ bán cả sự an tâm!
Trong xã hội đang khát khao những giá trị bền vững, sự an tâm ấy có lẽ chính là món quà quý giá nhất mà một thương hiệu có thể trao cho người tiêu dùng.
Theo số liệu từ hệ thống CRM của Đồng Hồ Hải Triều, tỷ lệ khách hàng quay lại của thương hiệu này cao hơn mức trung bình ngành (hơn 50%). Điều đó không đến từ giá bán, mà đến từ cách họ “giữ lời” sau mua.
Triết lý "Sau bán mới là lúc cam kết thật sự bắt đầu" được cụ thể hóa qua hệ thống bảo hành mở rộng, chương trình chăm sóc khách hàng và trung tâm bảo dưỡng chuẩn quốc tế.
Điều này đưa Đồng Hồ Hải Triều ra khỏi cuộc chơi “giảm giá” vốn bào mòn lợi nhuận, để bước vào sân chơi của những thương hiệu tạo nên sự trung thành dài hạn.
Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu mô hình này có thể trở thành chuẩn mực mới của ngành bán lẻ Việt Nam, hay chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có đủ tiềm lực đầu tư dài hạn?
Câu trả lời phụ thuộc vào khả năng tài chính của từng doanh nghiệp và việc khách hàng có coi trọng dịch vụ hơn giá rẻ hay không.
