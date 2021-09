Cenhomes.vn lan tỏa tinh thần chủ động vượt đại dịch

“Home now”, hơn cả tên gọi của một chương trình, “Home now for Vietnam stronger” còn mong muốn lan tỏa những điều tích cực, khơi dậy nội lực trong mỗi con người của Cenhomes.vn.

Cenhomes.vn gửi đến thông điệp ở nhà lạc quan, ý nghĩa và tạo ra kỳ tích

Bên cạnh ý nghĩa ở nhà, “Home now” còn là lời kêu gọi tinh thần làm việc tại nhà. Đây cũng là cách con người đương đầu với thử thách một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Dù giãn cách nhưng không ngừng lao động. Thời đại công nghệ 4.0, cả “thế giới” thu nhỏ chỉ trong một chiếc điện thoại thông minh. Như vậy, bằng những thiết bị điện tử quen thuộc, con người dễ dàng gặp nhiều đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và làm được nhiều điều không tưởng.

Đại diện Cenhomes.vn cho biết: “Trong lĩnh vực bất động sản, chương trình “Home now for Vietnam stronger” hứa hẹn thúc đẩy hành vi mua nhà của khách hàng, giúp người mua nhà nhận ra ý nghĩa của tổ ấm, “an cư lạc nghiệp”. Bên cạnh đó, chiến dịch“Home now for Vietnam stronger” còn mang đến cho các nhà đầu tư “cơ hội vàng” để đầu tư những ngôi nhà, dự án giàu tiềm năng”.

Chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” kéo dài từ ngày 2/9 - 15/10/2021. Bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy tinh thần, ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, “Home now for Vietnam stronger” cũng dành tặng khách hàng của Cenhomes.vn nhiều phần quà ý nghĩa. Theo đó, khách hàng giao dịch thành công qua Cenhomes.vn sẽ có cơ hội trúng 1 căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, 1 lô đất nền trị giá 800 triệu đồng… cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Ngoài ra, với mỗi giao dịch thành công, Cenhomes.vn cũng đóng góp 5 triệu đồng cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

Tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình “Home now for Vietnam stronger” tại website: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong