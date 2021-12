CDC Quảng Ngãi lên tiếng việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 20/12, ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi - xác nhận, đơn vị đã ký hợp đồng mua 3 lô kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Tổng giá trị mua hơn 5,1 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi đã mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á 3 đợt với tổng kinh phí trên 5,1 tỷ đồng.

Về mức giá, ông Nên thông tin, mỗi đợt mua có mức giá khác nhau. Mức giá cao nhất là 509.000 đồng/bộ, tiếp đó là 470.000 đồng/bộ và giá thấp nhất là 367.000 đồng.