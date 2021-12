CDC Nghệ An chi 28 tỷ đồng mua kit test của Công ty Việt Á

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, đến nay chưa nhận được thông tin gì liên quan đến Bộ Công an đề nghị phối hợp, điều tra về mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết có nhận được thông tin nhân viên của Công ty Việt Á lưu trú tại một khách sạn ở TP Vinh bị công an bắt giữ. Về việc mua vật tư, sinh phẩm do CDC Nghệ An và bệnh viện lớn trực tiếp đặt mua.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chuyên án điều tra những hành vi vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19) tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã thực hiện khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập, lấy lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

(Nguồn: Vietnamnet)