CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'

Fanpage "Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội" (CDC Hà Nội) với hơn 39.000 người theo dõi đã tạm khóa tính năng bình luận sau khi một nữ nhân viên của đơn vị này bị tố liên quan vụ bạo hành con riêng của chồng.

CDC Hà Nội đã phải khóa tính năng bình luận do một nữ nhân viên đơn vị này liên quan vụ mẹ kế bạo hành con chồng gây phẫn nộ dư luận xã hội những ngày qua

Đáng chú ý những bài đăng gần đây trên Fanpage thu hút hàng trăm đến hàng ngàn lượt cảm xúc, riêng bài viết mới nhất có hơn 1.100 lượt, trong đó hơn 900 phẫn nộ. Hơn 300 bình luận chủ yếu chỉ trích, đề nghị xử lý bà T. - là nhân viên CDC Hà Nội.