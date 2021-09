Cây táo 'đẻ' nhiều nhất thế giới, dân mạng kêu 'vỡ kế hoạch' rồi!

Cứ mỗi lần nhìn thấy một cây ăn quả nào đó sai lúc lỉu, các cư dân mạng lại được dịp trầm trồ, tưởng tượng đủ thứ. Đặc biệt, dám chắc một điều rằng ai cũng sẽ ao ước nhà mình có 1 cây, thậm chí là 1 vườn cây ăn quả như vậy.

Điển hình như mới đây, khi clip 1 người đàn ông khoe cây táo sai trĩu cành khiến cho cư dân mạng không ngừng xôn xao. Nhiều người gọi đây là cây táo "đẻ" nhiều nhất thế giới, tới mức "vỡ kế hoạch" luôn rồi!