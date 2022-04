Cấy mỡ tự thân và những rủi ro tử vong cận kề

Hiện nay, quan điểm của nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã không cấy mỡ vào vùng ngực và mông, trong đó có Hội Phẫu thuật thẩm mỹ của Mỹ cũng khuyến cáo việc này.

“Quan điểm của tôi là không bao giờ tư vấn cho người dân làm như vậy. Nếu thực sự mong muốn cải thiện vòng 1, vòng 3 thì nên đặt túi, độ an toàn rất cao. Và chúng ta hiểu rằng, thực hiện kỹ thuật cấy mỡ tự thân không hề đơn giản, bác sĩ phải có tay nghề, được đào tạo bài bản và phải thường xuyên cập nhật kiến thức” PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng nói thêm.

Thời gian gần đây, những vụ việc tử vong vì làm đẹp xảy ra liên tục tại TPHCM. Đơn cử vụ việc mới xảy ra ngày 18.3.2022, một phụ nữ cũng tử vong sau nâng ngực tại Bệnh viện 1A (quận Tân Bình).

Năm 2021, cũng trên địa bàn quận Tân Bình, một phụ nữ hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo sau đó tử vong. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TPHCM kết luận, người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng. Bệnh nhân có cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.