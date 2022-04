Cây đàn Tính cổ vùng Chiêm Hoá

Cây đàn Tính là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát Then, ngoài ra người Tày còn kết hợp với quạt cầm tay khi hát, vì vậy còn mới có tên "Then tính", "Then quạt". Âm thanh trầm bổng của cây đàn Tính kết hợp với lời then mộc mạc, giàu hình ảnh, gần gũi với cuộc sống như sợi dây kết nối cộng đồng.