Cây đặc sản An Giang 'tưởng sắp tuyệt chủng', lá thơm làm nên món gà đốt trứ danh

Cây chúc (đồng bào Khmer gọi là Kôt-sôt) từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Khmer tại Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trước đây, chúc rừng mọc tự nhiên với số lượng ít, khó tìm, tưởng như sắp tuyệt chủng. Ngày nay, cây đã được nhân giống và trồng phổ biến trong nhiều gia đình, vừa làm gia vị chế biến món ăn, vừa có tác dụng xua đuổi rắn. Quả và lá chúc dần trở thành đặc sản đặc trưng của vùng đất An Giang.

Chúc thuộc họ cam chanh, là cây thân gỗ, cao từ 2–10m. Lá chúc có phần eo thắt ở giữa, giống hình “số 8”, tỏa mùi thơm nồng, đậm đà hơn lá chanh. Quả chúc thường to hơn quả chanh, vỏ dày, xù xì với nhiều nếp nhăn, khi chín chuyển từ xanh lục sang vàng. Tuy ít nước và rất chua nhưng mùi thơm của quả chúc rất đặc biệt.