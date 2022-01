Cầu Tình yêu hơn 2.000 tỷ đồng được đưa vào khai thác

Your browser does not support the audio element.

Cầu Tình yêu được đưa vào khai thác ngay trong ngày đầu năm mới (Ảnh: An Nhiên).

Cầu Tình yêu và đường dẫn có tổng chiều dài toàn tuyến gần 4.300 m, trong đó, cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông với 6 làn xe cơ giới - là cầu 6 làn xe đầu tiên của Quảng Ninh. Công trình có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng.