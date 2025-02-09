Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại ở U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik lý giải nguyên nhân

PV/VOV.VN| 02/09/2025 20:47

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị gạch tên khỏi danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik đã tiết lộ lý do.

Trong bản danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã quyết định gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. 

cau thu viet kieu tran thanh trung bi loai o u23 viet nam, hlv kim sang sik ly giai nguyen nhan hinh anh 1
Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị gạch tên khỏi danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF). 

Chia sẻ về lựa chọn này, HLV Kim Sang Sik nói: "Về cầu thủ Trần Thành Trung không được chọn ở vòng loại này, không hẳn là cậu ấy chấn thương đâu. Trong những ngày qua, tôi đã đánh giá, phân tích năng lực của Trần Thành Trung. Cậu ấy có kỹ thuật và tinh thần quyết tâm tốt, trong tương lai sẽ là một cầu thủ chất lượng. Tôi hy vọng Thành Trung có thể góp mặt ở những giải đấu tiếp theo". 

Nói về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước thềm giải đấu quan trọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "U23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công với ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây là động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tốt tại giải lần này. 

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các đối thủ. Trong đó, U23 Yemen là đối thủ mạnh nhất bảng này, tuy nhiên, cả đội đã chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho trận đấu với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất". 

Trận đấu mở màn của U23 Việt Nam tại giải đấu là trận gặp Bangladesh vào 19h ngày 3/9. 

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/cau-thu-viet-kieu-tran-thanh-trung-bi-loai-o-u23-viet-nam-hlv-kim-sang-sik-ly-giai-nguyen-nhan-post1227203.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/cau-thu-viet-kieu-tran-thanh-trung-bi-loai-o-u23-viet-nam-hlv-kim-sang-sik-ly-giai-nguyen-nhan-post1227203.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Thể thao
            Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại ở U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik lý giải nguyên nhân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO