Cầu thủ Việt kiều của Thể Công Viettel ghi bàn chỉ 2 phút chào sân V.League

Damian Vũ Thanh An sinh ngày 25.8.2003, sắp sửa bước sang tuổi 22. Từ nhỏ, cầu thủ gốc Việt đã có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua và quyết định theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.

Damian ăn mừng theo kiểu ngôi sao Jude Bellingham. Đây là bàn đầu tiên trong trận ra mắt của tiền đạo Việt kiều này ở V.League 2025-2026.

Anh trưởng thành từ đội trẻ Olimpia Grudziadz II của Ba Lan rồi từng bước chen chân vào đội một. Ngày 8.5.2022, Damian có trận đầu tiên ra sân cho đội một Olimpia Grudziadz, với 4 phút thi đấu trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Stolem tại Betclic 3 Liga - giải đấu hạng 4 của bóng đá Ba Lan.

Cũng kể từ đây, tiền vệ sinh năm 2003 dần dần xây dựng được vị thế vững chắc trong đội hình, trở thanh trụ cột của Olimpia Grudziadz.

Vào tháng 9 năm ngoái, Damian Vũ Than An được Olimpia Grudziadz cho sang câu lạc bôk Stal Brzeg theo dạng mượn đến hết mùa 2024-2025. Chàng cầu thủ gốc Việt có 11 lần ra sân cho Stal Brzeg, bỏ túi 1 pha lập công.

Trở lại trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an TPHCM, đoàn quân của huấn luyện viên Popov giành chiến thắng trước đối thủ với tỉ số 3-0 đến từ các bàn thắng của Pedro, Damian và Lucao.