Cầu thủ và HLV xộ khám vì cá cược bất hợp pháp

Cả Billups và Rozier đều bị NBA (Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ) khai trừ ngay lập tức sau khi bị bắt.

“Mức độ gian lận thật kinh khủng. Chúng tôi đang nói đến hàng chục triệu USD gian lận, trộm cắp và cướp bóc trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm”, giám đốc Patel phát biểu.

Rozier cùng cựu cầu thủ kiêm trợ lý HLV Damon Jones nằm trong số sáu người bị bắt trong một vụ án cá cược, giám đốc Patel cho biết tại buổi họp báo ở New York.

Theo Giám đốc FBI - Kash Patel, Billups là cựu ngôi sao Detroit Pistons và là thành viên Hall of Fame – bị bắt vì cá cược bất hợp pháp, có liên hệ với các trò poker gian lận do các gia đình tội phạm mafia điều hành.

NBA ra thông báo: “Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô cùng nghiêm trọng. Sự liêm chính của giải đấu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.﻿

Hai nghi can còn bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Rozier đã ra hầu tòa liên bang ở Orlando (Florida), được tại ngoại nhưng phải nộp tiền bảo lãnh và tịch thu hộ chiếu, đồng thời sẽ phải xuất hiện tại tòa New York vào ngày 8-12.

Billups cũng được tại ngoại sau khi ra tòa ở Portland (Oregon) và đồng ý ra hầu tòa New York vào ngày 24-11.

Theo Công tố viên Liên bang Joseph Nocella, Billups (49 tuổi) là một trong hơn 30 người bị truy tố vì có liên quan đến một đường dây tổ chức poker phi pháp quy mô toàn quốc.

Sự nổi tiếng của Billups được cho là đã giúp thu hút người chơi đến những trận bài ăn tiền lớn, trong đó sử dụng công nghệ gian lận hiện đại như máy xáo bài có thể đọc bài, camera ẩn và bộ bài có mã vạch.