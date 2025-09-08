Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam rời sân bằng xe cấp cứu trong trận đấu với Indonesia

Phút 5, cú đánh đầu của Huỳnh Như đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 25, Bích Thùy mở tỉ số với pha thoát xuống và dứt điểm chéo góc chuẩn xác.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Ba phút sau, Hoàng Thị Loan nâng tỉ số lên 2-0 khi cú treo bóng từ cánh trái khiến thủ môn Indonesia lúng túng để bóng đi thẳng vào lưới.

Tuy nhiên, ở phút 21, Dương Thị Vân buộc phải rời sân do chấn thương và nhường chỗ cho Hải Linh. Sau đó, nữ tuyển thủ được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra, chưa rõ mức độ nghiêm trọng.

Hiệp 1 khép lại với thế trận áp đảo của tuyển nữ Việt Nam, hứa hẹn nhiều bàn thắng hơn trong 45 phút tiếp theo, nhưng nỗi lo lực lượng đang hiện hữu khi đội mất một trụ cột quan trọng ở tuyến giữa.