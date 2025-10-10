Cầu thủ gốc Việt làm nên lịch sử khi đoạt vé dự World Cup

Rạng sáng 10/10, ĐT Algeria dễ dàng đánh bại Somalia với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Với chiến thắng này, Algeria có được 22 điểm sau 9 lượt trận, hơn đội xếp thứ hai Uganda 4 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt đấu. Kết quả giúp ĐT Algeria chính thức giành vé dự VCK World Cup 2026.

ĐT Algeria chính thức có tham dự Vòng chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, trong danh sách của Algeria có sự góp mặt của Ibrahim Maza – tài năng trẻ mang dòng máu Việt. Sinh năm 2005, Maza có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh lớn lên tại Đức và đủ điều kiện khoác áo ba đội tuyển quốc gia là Đức, Algeria và Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này đã chọn cống hiến cho ĐT Algeria ở cấp độ đội tuyển.

Trước Ibrahim Maza, bóng đá thế giới từng chứng kiến một cầu thủ gốc Việt khác góp mặt tại World Cup là Yohan Cabaye, cựu tiền vệ ĐT Pháp có bà nội là người Việt Nam, từng tham dự kỳ World Cup 2014.

Về phần Ibrahim Maza, cầu thủ 19 tuổi vừa gia nhập Bayer Leverkusen ở kỳ chuyển nhượng Hè 2025 với giá 14 triệu Euro. Anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và được kỳ vọng sẽ thay thế Florian Wirtz, ngôi sao đã rời đội bóng để gia nhập Liverpool.

Ibrahim Maza đang thi đấu trong màu áo Bayer Leverkusen. (Ảnh: Getty)

Ibrahim Maza ra mắt ĐT Algeria trong đợt FIFA Days tháng 10/2024 và đã có 5 lần ra sân. Ở trận thắng Somalia rạng sáng nay (10/10), anh được tung vào sân ở phút 60 khi trận đấu đã an bài.