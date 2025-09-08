Cầu thủ cao 2 mét của Nam Định ghi bàn ấn tượng

Phút 54 trong trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội tại Siêu cúp Quốc gia, Kyle Hudline đã có bàn thắng giúp đội chủ sân Thiên Trường gỡ hòa 1-1.

Nhận bóng sau đường chuyền chuẩn xác từ Văn Vĩ, cầu thủ sinh năm 2000 bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Filip Nguyễn. Adou Minh với thể hình kém hơn đã không thể theo kèm chân sút cao hơn 2m của Nam Định.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024-2025 với câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng là trận đấu ra mắt của Kyle Hudline. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Thép Xanh Nam Định dù thi đấu ấn tượng nhưng lại để thủng lưới trước sau bàn thắng của Alan.