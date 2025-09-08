Cầu thủ cao 2 mét của Nam Định ghi bàn ấn tượng

Phút 54 trong trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội tại Siêu cúp Quốc gia, Kyle Hudline đã có bàn thắng giúp đội chủ sân Thiên Trường gỡ hòa 1-1.
Nhận bóng sau đường chuyền chuẩn xác từ Văn Vĩ, cầu thủ sinh năm 2000 bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Filip Nguyễn. Adou Minh với thể hình kém hơn đã không thể theo kèm chân sút cao hơn 2m của Nam Định.
Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024-2025 với câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng là trận đấu ra mắt của Kyle Hudline. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Thép Xanh Nam Định dù thi đấu ấn tượng nhưng lại để thủng lưới trước sau bàn thắng của Alan.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quyết định đưa Kyle Hudline vào sân thay cho Caio Cesar. Chưa đầy 1 phút sau khi có mặt ở trên sân, Kyle Hudline đã khiến khán đài sân Thiên Trường bùng nổ.
Trước đó, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công ngoại binh Kyle Hudline. Với chiều cao lên đến 2m10, chân sút đến người Anh được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng trong màu áo nhà đương kim vô địch V.League.
Bàn thắng vào lưới Công An Hà Nội là lời chào ấn tượng của Kyle Hudline với bóng đá Việt Nam. Trong chuyến tập huấn diễn ra tại Hàn Quốc cách đây không lâu, ngoại binh này cũng ghi 3 bàn trong 3 trận giao hữu của Thép Xanh Nam Định.