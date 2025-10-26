Cầu thủ Brazil qua đời vì đâm vào bò

Antony Ylano cũng không qua khỏi sau tai nạn thảm khốc khi được đưa đến bệnh viện ở Altos. Antony Ylano đang khoác áo CLB Piaui Esporte Clube .

Một tài năng trẻ U-20 đang lên vừa qua đời một cách đáng tiếc. Cầu thủ Brazil có tên Antony Ylano, 20 tuổi lái xe mô tô chạy tốc độ cực cao tông phải con bò trong đàn bò 5 con di chuyển trên đường. Cú va chạm mạnh làm chiếc mô tô vỡ nát nhiều mảnh ngay tại hiện trường.

Cầu thủ Brazil này chạy mô tô về nhà sớm để kịp làm sinh nhật cho bố của mình. Sáng sớm đường vắng, Antony Ylano lái xe mô tô phân khối lớn với tốc độ cực cao và tông phải 1 con trong đàn bò 5 con. Chiếc mô tô va đập với con bò tốc độ cao vỡ vụn nhiều mảnh, con bò bị thương nặng nhưng vẫn tìm cách chạy ra xa.

Có điều ngay tại hiện trường, cầu thủ Brazil dù bị tổn thương rất nặng nhưng anh vẫn tỉnh táo nói về nguyên nhân húc con cò.

Antony Ylano kể với những người xung quanh, anh đã thấy bóng trắng trên đường từ xa ngay hướng mình tiến tới. Tuy nhiên cầu thủ Brazil cứ cỡ cao tốc BR 343 vào thời gian này nông dân hay đốt rơm rạ, tạo nên những làn khói trắng, gây ảo giác lúc sáng sớm. Thế là anh không giảm tốc mà vượt qua chướng ngại nguy hiểm. Khi anh điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn chạy tốc độ đến sát thì mọi chuyện đã muộn màng.