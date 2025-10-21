Cầu thang và sân chơi trẻ em thú vị trong nhà ống diện tích nhỏ

Công trình là dự án thiết kế và tổ chức lại công năng nhà ống xen kẹt trong thành phố trong diện tích siêu nhỏ chỉ 35m2, phá vỡ giới hạn đưa được không gian vui chơi và thư giãn cho trẻ em theo trục đứng căn nhà.

Bắt đầu từ tầng trệt với phần sàn lót sỏi và đá cùng cây xanh, dẫn lên trục cầu thang gỗ và sắt tới sân thượng.