Cầu sập, gãy nhiều đoạn khi 4 xe tải hạng nặng cùng lưu thông

09/10/2025 09:18

PHILIPPINES - Một cây cầu dài 75 mét ở thị trấn Alcala, tỉnh Cagayan bất ngờ đổ sập khi nhiều xe tải hạng nặng chạy qua cùng lúc.