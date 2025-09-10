Clip

Cầu sập, gãy nhiều đoạn khi 4 xe tải hạng nặng cùng lưu thông

09/10/2025 09:18
PHILIPPINES - Một cây cầu dài 75 mét ở thị trấn Alcala, tỉnh Cagayan bất ngờ đổ sập khi nhiều xe tải hạng nặng chạy qua cùng lúc.

Theo Philstar| Video: GMA Regional TV/ ANC

