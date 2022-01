Cậu quý tử ngang ngược nhất showbiz, bị mẹ dạy hư nên ngồi tù vẫn kênh kiệu: Cuộc sống hiện tại khiến ai cũng ngán ngẩm

Địch Oanh (SN 1962) là MC, diễn viên nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng của Đài Loan. Cô trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong loạt phim Bao Thanh Thiên. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có cuộc sống giàu có, sang chảnh nhưng Địch Oanh lại không được lòng người hâm mộ Đài Loan vì từng hành xử côn đồ, đánh đập đồng nghiệp.

Tháng 4/2018, cậu con trai Tôn An Tá, 18 tuổi, của Địch Oánh bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau khi đe dọa sẽ nã súng tại trường học. Thời điểm bị bắt, Tôn An Tá đang du học tại trường trung học Monsignor Bonner, quận Delaware, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.



Địch Oanh cùng chồng và con trai.

Cảnh sát cho biết phát hiện súng quân sự, túi đựng đạn, áo chống đạn, 29 viên đạn tại phòng ngủ của Tôn An Tá tại Lansdowne. Những người sống gần nhà An Tá thừa nhận nhiều lần nhìn thấy thanh niên này mang theo đạn thật, mặc trang phục quân nhân và thường tìm cách mua vũ khí. Trang cá nhân của An Tá từ năm 2017 ngập tràn hình ảnh vũ khí.

Tôn An Tá sau đó bị kết án 10 năm tù. Còn công chúng sau khi nghe tin tức này không lấy làm lạ, bởi họ quá rõ cách nuông chiều con quái đản của Địch Oanh.



Con trai Địch Oanh khi bị bắt giữ tại Mỹ.