Cầu Phước Lộc - Dải lụa thơ mộng vắt ngang sông Trà Khúc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang xúc động chia sẻ: “Từ bến đò xưa đơn sơ, hôm nay Quảng Ngãi có cây cầu hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.”

Cầu Phước Lộc thơ mộng, đẹp trong nhiều thời khắc mỗi ngày. Những ngày tiết trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống, vòm cầu đỏ tươi rực rỡ như bừng sáng cả một khúc sông. Khi hoàng hôn buông, mặt nước Trà Khúc ánh lên sắc vàng cam, phản chiếu những nhịp cầu uyển chuyển, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Đêm về, ánh đèn cầu lung linh như dải ngân hà, dẫn lối cho người dân đôi bờ.

Đó không chỉ là nét đẹp kiến trúc mà còn là chất xúc tác cho sự lãng mạn, để đôi lứa hẹn hò, để nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc, và để mỗi người dân Quảng Ngãi thêm tự hào về quê hương mình.

Biểu tượng của ý chí và khát vọng

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho hay: "Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã xác định mục tiêu quan trọng của công trình, nỗ lực khẩn trương triển khai các thủ tục, thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Cây cầu hoàn thành đúng kế hoạch, không chỉ là thành quả của kỹ thuật tiên tiến mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của chính quyền, đơn vị thi công và người dân địa phương".