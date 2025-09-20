Cầu Phước Lộc - Dải lụa thơ mộng vắt ngang sông Trà Khúc

Cầu Phước Lộc được khánh thành sau gần 3 năm thi công với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng. Công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 2,5km, trong đó cây cầu chính dài 708,5m, rộng 23m với 15 nhịp dầm hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt là cấu trúc vòm thép sơn màu đỏ rực rỡ – lần đầu tiên xuất hiện trong các cây cầu của Quảng Ngãi, tạo nên nét đặc trưng khác biệt và hấp dẫn.
Đứng trên cầu, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Trà Khúc – dòng sông gắn liền với bao huyền thoại, nay được tô điểm thêm bởi dáng vóc kiến trúc hiện đại, kiêu hãnh nhưng cũng rất nên thơ.
Từ bến đò xưa đến biểu tượng đô thị mới
Ngày trước, việc qua lại giữa xã Sơn Tịnh và xã Nghĩa Giang chỉ gói gọn nơi những chuyến đò ngang mộc mạc. Giờ đây, cây cầu Phước Lộc vươn mình sừng sững, nối đôi bờ, mở ra không gian phát triển mới. Nhịp cầu đỏ thắm như nhịp tim của một đô thị đang chuyển mình, kết nối hạ tầng giao thông với các tuyến Quốc lộ 24B, ĐT.623B, Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc – Nam.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang xúc động chia sẻ: “Từ bến đò xưa đơn sơ, hôm nay Quảng Ngãi có cây cầu hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.”
Cầu Phước Lộc thơ mộng, đẹp trong nhiều thời khắc mỗi ngày. Những ngày tiết trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống, vòm cầu đỏ tươi rực rỡ như bừng sáng cả một khúc sông. Khi hoàng hôn buông, mặt nước Trà Khúc ánh lên sắc vàng cam, phản chiếu những nhịp cầu uyển chuyển, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Đêm về, ánh đèn cầu lung linh như dải ngân hà, dẫn lối cho người dân đôi bờ.
Đó không chỉ là nét đẹp kiến trúc mà còn là chất xúc tác cho sự lãng mạn, để đôi lứa hẹn hò, để nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc, và để mỗi người dân Quảng Ngãi thêm tự hào về quê hương mình.
Biểu tượng của ý chí và khát vọng
Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho hay: "Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã xác định mục tiêu quan trọng của công trình, nỗ lực khẩn trương triển khai các thủ tục, thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Cây cầu hoàn thành đúng kế hoạch, không chỉ là thành quả của kỹ thuật tiên tiến mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của chính quyền, đơn vị thi công và người dân địa phương".
Cầu Phước Lộc là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây cũng là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế mới của Quảng Ngãi trong bức tranh phát triển chung của miền Trung.
Trong tương lai, cùng với những dự án lớn như đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, cầu Trà Khúc 1 mới, hay tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, cầu Phước Lộc sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mạnh mẽ cho quê hương núi Ấn, sông Trà.
Cầu Phước Lộc không chỉ đơn thuần là nhịp nối giao thông, mà còn là biểu tượng lãng mạn và hiện đại của Quảng Ngãi. Đó là dải lụa đỏ vắt ngang dòng Trà Khúc, nơi lưu giữ niềm tự hào, ý chí và khát vọng vươn mình của con người nơi đây.