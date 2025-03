Câu nói của bố mẹ trong vụ anh chồng ngoại tình thợ make up khiến dân mạng sục sôi

Những lời răn dạy này nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng, nhiều người khen ngợi thái độ công tâm của bố mẹ chồng khi không bao che cho sai lầm của con trai.

Theo chia sẻ của chị T.H., chị là người đảm nhận kinh tế chính trong gia đình. Mặc dù chồng thường từ chối giúp đỡ công việc của chị với lý do mệt mỏi, nhưng anh lại nhiệt tình hỗ trợ thợ make up, thậm chí vào lúc nửa đêm. Sự nghi ngờ dâng lên khi chị không liên lạc được với chồng trong lúc cần thiết và phát hiện anh cùng thợ make up có hành vi thân mật tại studio.