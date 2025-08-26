Câu nói cay đắng của người đàn ông Hà Tĩnh khi nhìn khối tài sản bị bão vò nát

Ngày 26/8, cơn bão số 5 đã đi qua nhưng để lại thiệt hại vô cùng lớn cho người dân Hà Tĩnh. Tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh), do bão quần thảo nhiều giờ, hàng chục tàu thuyền đã bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Nhiều người dân buồn bã, lặng người nhìn tàu thuyền – tài sản gắn bó hơn nửa đời người – bị bão tàn phá.

Anh Nguyễn Công Hùng (45 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng) cho hay, khoảng 12h ngày 25/8, tại địa phương bắt đầu xuất hiện gió lớn. Đến khoảng 17h cùng ngày, một trận cuồng phong kéo đến, kèm theo tiếng gió gầm rú.

"Mặc dù chúng tôi đã neo đậu tàu thuyền an toàn trước dự báo có bão lớn, tuy nhiên, cơn bão số 5 có sức tàn phá khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của người dân. Sáng nay, khi trở lại các âu thuyền để kiểm tra, tôi bất ngờ khi thấy con thuyền gắn bó cả chục năm đã bị bão đánh tan tành, hư hỏng nặng", anh Hùng chia sẻ.

Sau khi bão số 5 suy yếu, ông Lê Văn Dương (trú thôn Phúc Hải) cùng người thân ra cảng Cửa Nhượng để trục vớt phần thân tàu bị bão đánh chìm.