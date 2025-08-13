Cầu Long Biên bất ngờ bị cấm để quay phim, dân bức xúc vì tắc đường kéo dài

Sáng 13/8, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người dân phản ánh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại hai đầu cầu Long Biên. Nguyên nhân được cho là do cây cầu này bất ngờ bị cấm lưu thông mà không có bất kỳ thông báo nào từ trước, khiến nhiều người rơi vào cảnh mắc kẹt, không kịp thay đổi lộ trình.

Việc cấm cầu đột ngột, không thông báo rộng rãi khiến người dân không thể chủ động di chuyển, gây nhiều bức xúc. Chị Nguyễn Thanh Huệ, cư dân phường Bồ Đề, cho biết hằng ngày chị vẫn đi qua cầu Long Biên để sang Yên Phụ làm việc, nhưng sáng nay đến nơi thì thấy đường đã bị chặn.

"Rất nhiều người như tôi buộc phải quay đầu, chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy, khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng", chị Huệ nói.