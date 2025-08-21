Câu lạc bộ Nam Định chiêu mộ cựu cầu thủ Ajax

Trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, Dijks ra mắt đội một năm 2012 và góp mặt thường xuyên tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ở mùa giải gần nhất, anh khoác áo Fortuna Sittard, ghi dấu với 3 pha kiến tạo sau 25 trận.

Thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Dijks là chức vô địch Hà Lan mùa 2012-2013 cùng Ajax, đồng thời có kinh nghiệm thi đấu tại Europa League trong các mùa 2015-2016 và 2016-2017.