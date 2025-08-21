Câu lạc bộ Nam Định chiêu mộ cựu cầu thủ Ajax

Mitchell Dijks sinh năm 1993, sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao 1,94m. Anh chủ yếu thi đấu ở vị trí hậu vệ trái nhưng cũng có thể chơi trung vệ khi cần. Trên trang Transfermarkt, giá trị của cầu thủ này được ước tính khoảng 600.000 euro (hơn 18 tỉ đồng).
Trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, Dijks ra mắt đội một năm 2012 và góp mặt thường xuyên tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ở mùa giải gần nhất, anh khoác áo Fortuna Sittard, ghi dấu với 3 pha kiến tạo sau 25 trận.
Thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Dijks là chức vô địch Hà Lan mùa 2012-2013 cùng Ajax, đồng thời có kinh nghiệm thi đấu tại Europa League trong các mùa 2015-2016 và 2016-2017.
Ở cấp độ đội tuyển, Dijks từng góp mặt trong các đội trẻ Hà Lan từ U16 đến U21, cùng lứa với những ngôi sao hiện nay như Daley Blind hay Georginio Wijnaldum.
Việc chiêu mộ Dijks cho thấy tham vọng lớn của Nam Định khi bổ sung thêm cầu thủ từng thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Nếu Percy Tau được kì vọng tăng sức mạnh hàng công, thì sự hiện diện của Dijks hứa hẹn củng cố đáng kể hàng phòng ngự trong hành trình hướng ra đấu trường châu lục.
“Tôi rất vui khi gia nhập Thép Xanh Nam Định. Đây là một trải nghiệm thú vị”, Mitchell Dijks chia sẻ.