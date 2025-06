Câu lạc bộ Huế rớt xuống giải hạng Nhì

Sau 20 lượt trận, Huế chỉ giành được 16 điểm, bằng với đội Hòa Bình nhưng xếp sau do thua về thành tích đối đầu ở cả 2 lượt. Đáng nói, Hòa Bình vẫn còn một trận chưa đấu gặp câu lạc bộ Trẻ TPHCM vào ngày 21.6, trong khi Huế đã thi đấu đủ vòng.

Cùng thời điểm, trận “chung kết ngược” giữa Long An và Hòa Bình trên sân Long An khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Nhờ đó, Long An chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu.

Với việc rớt hạng, câu lạc bộ Huế sẽ quay trở lại giải hạng Nhì sau 12 năm liên tục góp mặt ở giải hạng Nhất kể từ mùa giải 2013.