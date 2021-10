'Cậu IT' từng là đệ Phương Hằng bị Bộ Công an bắt giữ

Theo VnExpress, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra.



"Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng", nguồn tin nói về kết quả điều tra ban đầu.



Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.



Nhâm Hoàng Khang khá nổi tiếng trong giới công nghệ. Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".



Nhâm Hoàng Khang từng có thời gian làm việc cho bà Phương Hằng. Khang cũng là người đầu tiên phát hiện ra tin nhắn Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung.