Câu chuyện về "nữ hoàng chấm bi" siêu giàu sống trong trại tâm thần

Yayoi Kusama sinh ngày 22 tháng 3 năm 1929 và là một trong những nghệ sĩ đương đại Nhật Bản nổi tiếng nhất thế giới. Bà là con út trong một gia đình giàu có. Khi còn nhỏ, mẹ của Yayoi Kusama thường bắt bà đi theo dõi bố mỗi khi bố ra ngoài để xem bố của bà có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác hay không. Mẹ của Yayoi Kusama cũng cấm bà vẽ tranh và Yayoi thường xuyên bị tịch thu mực và vải, điều này có thể giải thích cho niềm đam mê sáng tạo đầy ám ảnh của bà sau này.

Để thoát khỏi gia đình gia trưởng và áp bức, Yayoi Kusama đăng ký vào một học viện nghệ thuật ở Kyoto, nơi bà theo học các lớp Nihonga, một sự phục hưng đầu thế kỷ 20 của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, Yayoi Kusama không thể phù hợp với môi trường nghiêm ngặt của cơ sở nghệ thuật cổ xưa này, nơi mà mối quan hệ giữa chủ nhân và học giả thuộc về một truyền thống lâu đời.

Triển lãm của Yayoi Kusama ở New York

Là một nghệ sĩ trẻ đầy khát vọng, Kusama vô cùng ngưỡng mộ họa sĩ nổi tiếng Georgia O'Keeffe và thậm chí còn viết thư cho Georgia để xin lời khuyên. Georgia O'Keeffe trả lời Yayoi Kusama rằng Yayoi nên đến Mỹ và giới thiệu tác phẩm của mình tới càng nhiều người càng tốt.

Ở tuổi đôi mươi, Kusama đã làm được điều đó. Phản ứng lại những gì Yayoi coi là cổ hủ, nữ nghệ sĩ quyết định tìm kiếm tự do và danh tiếng ở nước ngoài. Yayoi Kusama chuyển đến New York, Mỹ sống và làm việc từ năm 1958 đến 1975. "Mỹ thực sự là đất nước đã nuôi dưỡng tôi", Kusama từng nói.