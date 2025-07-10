Câu chuyện về người bán hàng rong được gọi vào đội tuyển Argentina

Một cầu thủ từng bán hàng rong đã được triệu tập vào đội tuyển Argentina. HLV Lionel Scaloni đã gây xôn xao khi điền tên một số cầu thủ bất ngờ vào đội hình đội tuyển Argentina cho các trận giao hữu sắp tới với Venezuela và Puerto Rico.

Nhưng chính việc Lautaro Rivero, 21 tuổi, một cựu nhân viên bán hàng rong, được triệu tập vào đội tuyển Argentina đã truyền cảm hứng cho mọi người về một người vươn lên từ nghịch cảnh. Tân binh của đội tuyển Argentina Rivero, trung vệ thuận chân trái, đã lọt vào mắt xanh của River Plate, đội bóng gần đây đã kích hoạt điều khoản mua lại để đưa anh trở lại CLB tham dự FIFA Club World Cup .

Nhưng trước khi nổi tiếng, cuộc sống của Rivero rất khó khăn. Chỉ vài năm trước, Rivero vẫn còn bán alfajores, một loại bánh quy phổ biến ở Nam Mỹ, trên phố để phụ giúp gia đình. Sinh ra và lớn lên tại Moreno (Argentina) cùng năm anh chị em, Rivero bắt đầu sự nghiệp bóng đá CLB địa phương Los Halcones, cách nhà anh vài dãy nhà.