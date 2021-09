Câu chuyện Môi trường: Nhìn thấy tương lai xanh

Sau Hà Nội, đến lượt TP.HCM, tuy gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chất lượng không khí ở thành phố năng động nhất nước cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Người dân nơi đây cũng chia sẻ hình ảnh dãy núi lấp ló xanh xanh ở phía xa khi nhìn từ trên những tòa nhà cao tầng ở thành phố phát triển nhất đất nước.

Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có triệu ca tử vong do các căn bệnh có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí. Do đó, sau khi các quốc gia có những biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, chất lượng không khí đã cải thiện rõ rệt. Rõ ràng, chưa bao giờ “mẹ thiên nhiên” lại trở nên gần gũi với những người dân như vậy. Không chỉ người Hà Nội, người TP.HCM hay Ấn Độ… mà ở những vùng đất xa xôi khác trên thế giới, người dân đang được “chạm” vào thiên nhiên trong lành ở nơi tưởng chừng như rất khó hết ô nhiễm.