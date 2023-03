Câu chuyện điện ảnh: Sự trở lại không mấy ấn tượng của Shazam

Shazam! Fury of the Gods.(Nguồn: IMDB)

Theo số liệu của công ty theo dõi thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, bộ phim "Shazam! Fury of the Gods" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần") đã trở thành "Vua phòng vé" trong dịp cuối tuần qua với doanh thu mở màn 30,5 triệu USD thu về từ 4.071 rạp chiếu. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng đây là sự mở màn gây thất vọng nếu so sánh với phần phim đầu tiên.

"Shazam! Fury of the Gods" là bộ phim siêu anh hùng dựa trên nhân vật gốc Shazam của DC Comics. Đây là dự án điện ảnh thứ 12 của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), đồng thời là "phát súng" khởi động của hãng trong năm 2023.

Thoạt đầu, "Shazam: Fury of the Gods" dự kiến ra rạp vào ngày 21/12/2022, nhưng sau đó bị dời lịch chiếu sang ngày 17/3. Tuy nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ giải thích cho quyết định này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hãng phim muốn tránh thời điểm vừa ra mắt "Avatar: The Way of Water" - "siêu bom tấn" của đạo diễn James Cameron.

"Shazam! Fury of the Gods" lấy bối cảnh sau những sự kiện của phần trước đó ra mắt năm 2019. Nhân vật Billy Batson nay đã đến lứa tuổi thành niên. Cậu cùng các anh chị em đã dần thích nghi với các quyền năng của mình, tích cực sử dụng chúng để “giúp ích” cho xã hội.